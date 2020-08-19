2020/08/19 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاربعاء، ان نصوص الدستور العراقي لم تراعي الاغلبية للشعب العراقي، فيما بين ان الدستور كتب بايدي شيعية وعقلية كردية.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الدستور العراقي وضع لضمان حقوق الاقليات فقط وغير مراعي لحقوق الاغلبية، حيث ان تعديله امر صعب للغاية ولن يتحقق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدستور كتب بعقلية كردية ولا يراعي الاغلبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدستور كتب بعقلية كردية ولا يراعي الاغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).