2020/08/19 | 19:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاربعاء، ان نصوص الدستور العراقي لم تراعي الاغلبية للشعب العراقي، فيما بين ان الدستور كتب بايدي شيعية وعقلية كردية.
وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الدستور العراقي وضع لضمان حقوق الاقليات فقط وغير مراعي لحقوق الاغلبية، حيث ان تعديله امر صعب للغاية ولن يتحقق […]
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وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الدستور العراقي وضع لضمان حقوق الاقليات فقط وغير مراعي لحقوق الاغلبية، حيث ان تعديله امر صعب للغاية ولن يتحقق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدستور كتب بعقلية كردية ولا يراعي الاغلبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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