أمانة مجلس الوزراء تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2020/08/19 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس.وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “لمناسبة بداية العام الهجري الموافق الاول من شهر محرم الحرام للعام 1442 للهجرة، فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس الموافق 20 / 8 / 2020”.

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