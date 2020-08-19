مكتب السيستاني يحدد غرة محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة

2020/08/19 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلن مكتب المرجع الاعلى في محافظة النجف، علي السيستاني، الأربعاء، 19 آب، 2020، تحديد غرة محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة.

وقال المكتب في بيان إن "يوم غدٍ الخميس هو المُتمم لشهر ذي الحجة الحرام، وأن يوم الجمعة الموافق ( 21 / 8 / 2020 م ) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام 1442 للهجرة".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تأجيل امتحانات الخارجي يوم غد الخميس احتفاء بالعام الهجري الجديد >

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان "ابتهاجاً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ولمصادفة يوم غد الخميس عطلة رس

بغداد اليوم- بغداد

اعلن ديوان الوقف السني، ان يوم غد الخميس هو اول ايام شهر محرم.

وذكر بيان مقتضب نشره الديوان ان "يوم غد الخميس الموافق 20 / 8 / 2020 هو غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1442 هـ وبداية السنة الهجرية الجديدة بإذن الله تعالى&quo

بغداد اليوم - متابعة

حل العراق بالمرتبة السادسة على العالم بحصيلة الاصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله 4093 اصابة جديدة اليوم وفقاً لما نشره موقع عالمي متخصص برصد جائحة كورونا.

وقال موقع Worldmetter إن الهند حلت بالمرتبة الأولى بعد

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