التربية تؤجل الامتحانات النهائية لطلبة الخارجي يوم غد الخميس

2020/08/19 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تأجيل امتحانات الخارجي يوم غد الخميس احتفاء بالعام الهجري الجديد >وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان "ابتهاجاً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ولمصادفة يوم غد الخميس عطلة رسمية ، تقرر تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة الخارجي إلى يوم السبت القادم ">وأضافت الوزارة في بيانها ان "الجدول سيمتد الى اليوم الذي يليه في الجدول، اي ان امتحان الخميس سينتقل إلى يوم السبت".

وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس.

وقالت الامانة في بيان، إنها "تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 20 / 8 / 2020".

وأضافت، أن "تعطيل الدوام لمناسبة بداية العام الهجري الموافق الاول من شهر محرم الحرام للعام 1442 للهجرة".

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بغداد اليوم- النجف

اعلن مكتب المرجع الاعلى في محافظة النجف، علي السيستاني، الأربعاء، 19 آب، 2020، تحديد غرة محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة.

وقال المكتب في بيان إن "يوم غدٍ الخميس هو المُتمم لشهر ذي الحجة الحرام، وأن يوم الجمعة الموافق ( 2

بغداد اليوم- بغداد

اعلن ديوان الوقف السني، ان يوم غد الخميس هو اول ايام شهر محرم.

وذكر بيان مقتضب نشره الديوان ان "يوم غد الخميس الموافق 20 / 8 / 2020 هو غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1442 هـ وبداية السنة الهجرية الجديدة بإذن الله تعالى&quo

بغداد اليوم - متابعة

حل العراق بالمرتبة السادسة على العالم بحصيلة الاصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله 4093 اصابة جديدة اليوم وفقاً لما نشره موقع عالمي متخصص برصد جائحة كورونا.

وقال موقع Worldmetter إن الهند حلت بالمرتبة الأولى بعد

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