البابا فرنسيس يحذر الدول الغنية بشأن لقاح كورونا

2020/08/19 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر البابا فرنسيس الدول الغنية من “اكتناز” لقاح يتم إنتاجه لفيروس كورونا لنفسها، ودعاها إلى تقديم مساعدات الإنقاذ للشركات الملتزمة بحماية البيئة.وقال فرنسيس في عظته الأسبوعية عبر الإنترنت من مكتبته الرسمية داخل الفاتيكان إنه “سيكون من المحزن إعطاء الأولوية للأثرياء فيما يتعلق بلقاح كوفيد-19.سيكون من المحزن لو أصبح اللقاح ملكا لهذه […]

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