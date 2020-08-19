2020/08/19 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني 1 قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي ، إن هناك ترجيج بخفض جزء من القوات الأمريكية في العراق قبل أكتوبر المقبل وبنحو ألفي عنصر تقريبا.وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.وسيلتقي الكاظمي، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعتزم خفض عدد قواتها فى العراق قبل أكتوبر المقبل المركز الخبري الوطني.

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