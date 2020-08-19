الياور يعلن قرب نشر قوات موحدة من البيشمركة الاتحادية بطول 500كم من خانقين لربيعة

2020/08/19 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن الامين العام لوزارة البيشمركة الكردية جبار الياور، الاربعاء، عن تحركات لنشر قوات مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية بخط واحد على طول 500 كم بدل من الانتشار الحالي.وقال الياور لـ/ المعلومة/ ان “العمليات المشتركة والبيشمركة منتشرة حاليا بطول خطين متوازيين بطول 500 كم ممتد من خانقين الى ربيعة على الحدود السورية”.واضاف انه […]

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