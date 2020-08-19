مصر تعيد السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من هذا التأريخ

2020/08/19 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس.من جانبه أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، بأن “لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها الوزارة ابتداء من يوم …

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