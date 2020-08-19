2020/08/19 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قررت وزارة التربية تأجيل امتحان الطلبة الخارجيين المقرر يوم غد الخميس، إلى يوم السبت المقبل.وبحسب الوزارة فقد تقرر تأجيل امتحانات الخارجي المقررة يوم غد الخمي، مبينة أن الجدول سيمتد الى اليوم الذي يليه في الجدول اي ان امتحان الخميس سينتقل إلى يوم السبت.ويأتي قرار التربية جراء الاعلان عن تعطيل الدوام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية : تأجيل الامتحان الخارجي الى يوم السبت المركز الخبري الوطني.

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