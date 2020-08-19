توصية بتشكيل دائرة مختصة لمحاسبة موقعي العقود المشبوهة

2020/08/19 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لحصر الفساد بجميع العقود المبرمة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة العراقية

أوصت لجنة النزاهة النيابية، بتشكيل دائرة مختصة، تحاسب موقعي العقود في حال وجود أشكال قانوني.

عضو اللجنة صباح طلوبي قال في تصريح، إن بعض الدعاوى تحتاج إلى أوامر قبض مباشرة، بسبب أثبات الأوليات، لذلك يفضل السرعة بتجميد العمل وتوقيف الشخص لمنعه من الهروب، ويكون هنالك توقيف للقرارات، مبينا أن اللجنة ستتحمل المسؤولية أمام الجميع.

ولفت إلى أن عجلة إصدار الأحكام بحق الفاسدين بطيئة جدا، لا تتناسب مع حجم الآلاف من ملفات الفساد، مطالبا القضاء بأن يكون الجهة الرادعة من خلال إصدار الأحكام بحق الفاسدين بالسرعة الممكنة، لينالوا جزاءَهم العادل.

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