الحلبوسي لرؤساء برلمانات العالم: الانتخابات تؤسس لمرحلة عراقية جديدة

2020/08/19 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الاجتماع الافتراضي للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات عن المرحلة المقبلة في العراق.

الحلبوسي، أكد أن العراق يهيئ لانتخابات مبكرة، معربا عن أمله بأن تسهم في تسديد وتصحيح الأخطاء الماضية، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون الشباب فيها الفاعل الحقيقي، داعيا إلى مزيد من التعاون والتواصل لدعم التشريعات لتقديم رؤية عملية من أجل تنمية مستدامة على الصعيد الدولي وليس القطري فحسب.

وأشار رئيس البرلمان الى أن الاستنزاف والهدر لمقدرات العالم أصبحت تهدد بخطر وجودي للأجيال القادمة، ومن هنا صار لزاما على الجميع مساندة الجميع لعمل موحد وتكاملي هدفه حماية الأمن والسلام العالمي، والأخذ على يد المتلاعبين بمصائر الشعوب وتجار الحروب وصناع الأزمات.

وأضاف، أن العراق على وشك عبور هذه المرحلة بفضل الإرادة الشعبية الحرة التي تصر على تصويب الأخطاء التي شابت المسار السياسي في المرحلة الماضية.

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