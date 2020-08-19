لوفرين: تعمدت ضرب راموس انتقاما لصلاح

2020/08/19 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، أنه تعمد ضرب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، في مباراة منتخبي كرواتيا وإسبانيا، انتقاما لصديقه المصري محمد صلاح.وتسبب راموس في إصابة بالغة بكتف محمد صلاح وخروجه من مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي […]

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