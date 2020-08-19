2020/08/19 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب تعلن اضافة 200 ميكا واط وربطها مع منظومة الشبكة الوطنية بعد انجاز صيانة محولة وتشغيل وحدتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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