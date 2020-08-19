2020/08/19 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائممقام الخالص يكشف حقيقة سرقة "مرقد ديني" في القضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائممقام الخالص يكشف حقيقة سرقة "مرقد ديني" في القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).