العمليات المشتركة تنفي عودة البيشمركة إلى كركوك

2020/08/19 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انه لا صحة لما تداول حول عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك....

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