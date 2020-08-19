العراق يعلن غدا الخميس عطلة رسمية

2020/08/19 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت امانة مجلس الوزراء العراقية، قرارا بتعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس.

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