إيران والعراق يؤكدان حرصهما على تمتين أواصر العلاقات الثقافية

2020/08/19 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، إيرج مسجدي، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم عبد حمادي، في لقاء جمعهما اليوم الأربع...

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