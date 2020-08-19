أمريكا تعلن مساعدات إنسانية بقيمة 204 ملايين دولار للعراق

2020/08/19 | 20:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو

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