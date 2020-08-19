الآسيوي يطالب أنديتنا المشاركة في دوري الأبطال بإكمال التراخيص

2020/08/19 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جميع الأندية العراقية المشاركة في دوري الأبطال بإكمال التراخيص.

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