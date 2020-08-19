2020/08/19 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمقر إقامته في واشنطن، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي.واكد الكاظمي أن العراق يتطلع الى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي في واشنطن مدير عام صندوق النقد الدولي المركز الخبري الوطني.

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