2020/08/19 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان… نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الخميس الموافق 20/8/2020 م هو غرة شهر محرم الحرام للعام ١٤٤٢ هـ بإذن الله (اللهم ادفع عن بلادنا والمسلمين كل بلاء ووباء.وارفع عن الناس جميعا ما انتشر من الامراض فأنت ارحم الراحمينهناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني يحدد غرة شهر محرم المركز الخبري الوطني.

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