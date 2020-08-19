الكاظمي يبحث مع صندوق النقد الدولي عقد اتفاقية مع الصندوق لدعم الاقتصاد العراقي

2020/08/19 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، في واشنطن مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أوجه التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي وإمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى بمقر …

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