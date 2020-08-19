200 ميكاواط اضافية لمحطة كهرباء حرارية جنوب العراق

2020/08/19 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، اضافة ٢٠٠ ميكاواط لمحطة توليد كهرباء المسيب الحرارية بعد انجاز المرحلة الثالثة من عمليات تطوير المحطة.وذكر بيان للوزارة ان”شركة البحر الاسود لتوليد الطاقة بالتعاون مع كوادر محطة توليد كهرباء المسيب وبتمويل من الوكالة اليابانية للمساعدات الانمائية الدولية جايكا، انجزت مشروع تطوير وصيانة محطة كهرباء المسيب الحرارية […]

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