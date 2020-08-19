مدير صندوق النقد الدولي: مؤمنون بالشراكة مع العراق واهمية الوقوف معه

2020/08/19 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان العراق يتطلع الى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال لقاءه مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفا في واشنطن.





وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بمقر إقامته في واشنطن، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي".

واكد الكاظمي أن "العراق يتطلع الى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا الى ان "الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل صندوق النقد الدولي في العراق".

وبحث الكاظمي بحسب البيان مع الوفد "إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد".





من جانبها هنأت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وفقا للبيان رئيس مجلس الوزراء، لـ"لتمكنه من تحقيق الاستقرار في العراق خلال فترة وجيزة من استلام مهامه الحكومية".

وأشادت جورجيفا "بالخطوات التي اتخذها سيادته لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، على الرغم مما يواجهه من تحديات عديدة في مقدمتها جائحة كورونا، الى جانب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية".

وأكدت جورجيفا أنهم "مؤمنون بالشراكة مع العراق، واهمية الوقوف معه من المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".

وأثنت جورجيفا على "مهنية وصراحة المفاوض العراقي"، مشيدة بـ"قيادة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مواجهته للتحديات الاقتصادية الراهنة".

وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن "تفاؤلها بقدرة العراق على تخطي الأزمة الحالية الى مستقبل أفضل اقتصاديا".

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