عضو بحزب بارزاني: بعض الأحزاب لديها ’’فوبيا’’ من الكرد ونخشى فشل الاتفاق الأخير مع بغداد

2020/08/19 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيروان حسن، اليوم الاربعاء، إن بعض الأحزاب السياسية في بغداد لديها فوبيا من كل شيء كردي، فيما أعرب عن قلقه من فشل الاتفاق الأخير بين كردستان والحكومة المركزية بسبب ضغوط حزبية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر سيروان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "بعض الأحزاب لديها فوبيا من كل شيء كردي ويحاولون وضع جميع مشاكل العراق السياسية والاقتصادية والأمنية على عاتق إقليم كردستان، ويحاولون تصعيد المواقف لأسباب سياسية".

وأضاف حسن، أن "الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد كان اتفاقا بين حكومتين، ولكن نخشى فشله كما حصل مع الاتفاق السابق الذي أبرم مع حكومة عادل عبد المهدي، ولذلك نطالب باتفاق شامل ودائمي لا يتعلق بشخص رئيس الوزراء الحاكم في بغداد".

وأشار إلى أن "التصريحات الأخيرة من الكتل السياسية وبعض النواب تعبر عن مدى الحقد تجاه الكرد، وهذه الأصوات لا يمكنها بناء دولة وبدل من أن يشجعوا على تطور العلاقات وحل الخلافات بين بغداد وأربيل يريدون بث العدائية والكراهية تجاه الكرد".

وبين عضو الحزب الديمقراطي، أن "الإقليم سيلتزم بنص الاتفاق وسيطبق كامل بنوده وفقا للدستور العراقي وستستمر المفاوضات بين الجانبين، ونأمل أن لاتخضع الحكومة الاتحادية لضغوط الكتل السياسية".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اعلن السبت الماضي، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقي إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين.

وقال في بيان صحفي: "خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار".

وأضاف: "أشرنا معا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في الإقليم".

وتابع: "تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقي كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات".

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