الكاظمي يؤكد من واشنطن تطلع العراق للعمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

2020/08/19 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، من واشنطن تطلع العراق للعمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ان الاخير "التقى بمقر إقامته في واشنطن، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق وصندوق النقد الدولي".

واكد الكاظمي أن "العراق يتطلع الى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل صندوق النقد الدولي في العراق".

وبحث رئيس مجلس الوزراء مع الوفد إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد.

من جانبها هنأت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتمكنه من تحقيق الاستقرار في العراق خلال فترة وجيزة من استلام مهامه الحكومية.

وأشادت بالخطوات التي اتخذها سيادته لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، على الرغم مما يواجهه من تحديات عديدة في مقدمتها جائحة كورونا، الى جانب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، بحسب البيان.

وأكدت جورجيفا أنهم مؤمنون بالشراكة مع العراق، واهمية الوقوف معه من المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأثنت جورجيفا على مهنية وصراحة المفاوض العراقي، كما أشادت بقيادة رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، في مواجهته للتحديات الاقتصادية الراهنة، وأعربت عن تفاؤلها بقدرة العراق على تخطي الأزمة الحالية الى مستقبل أفضل اقتصاديا.

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