آية الله السيستاني يحدد اليوم المُتمم لشهر ذي الحجة

2020/08/19 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مكتب المرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي السيستاني، ان يوم غد الخميس هو المُتمم لشهر ذي الحجة....

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