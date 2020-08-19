الكاظمي يبحث امكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي

2020/08/19 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي.

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