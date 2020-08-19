وزير الزراعة يعلن عن فتح الاستيراد لمادتي الذرة الصفراء وفول الصويا

2020/08/19 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن فتح الاستيراد امام مربي الدواجن لمادتي الذرة الصفراء وفول الصويا ولغاية الاول من تشرين الثاني .

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