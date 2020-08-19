الزراعة تسمح لمنتجي الدواجن باستيراد المواد العلفية بشكل مباشر

2020/08/19 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، عن الموافقة على السماح لمنتجي الدواجن باستيراد المواد العلفية بشكل مباشر.وقال الوزير في تصريحات صحفية اطلعت عليها “تقدم”، ان “وزير الزراعة وافق لمنتجي الدواجن باستيراد المواد العلفية بشكل مباشر”، مبينا ان ” الوزير اوعز بتخفيض سعر المنتجات النفطية والوحدات الكهربائية بنسبة ٥٠% لصالح قطاع الدواجن”.واشار …

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