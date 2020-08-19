2020/08/19 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: الكاظمي تمكن من تحقيق الاستقرار في العراق خلال فترة وجيزة من استلام مهامه الحكومية

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