رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/19 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، إجراء الانتخابات المبكرة وتوحيد الصفوف بين القوى العراقية وتغليب المصلحة الوطنية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الأربعاء في السليمانية، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية …

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