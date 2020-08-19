اغتيال الناشطة الدكتوره رهام يعقوب وصديقتها في البصرة

2020/08/19 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اغتال مسلحون مجهولون،مساء اليوم، في مدينة البصرة، الناشطة المدنية الدكتوره ريهان يعقوب.وقالت مصادر ان مسلحين اطلقوا النار على سيارة تقل 4 نساء قرب تقاطع التجاري وسط البصرة، ما أدى الى مقتل اخصائية التغذية الطبيبة ريهام يعقوب وامراة أخرى.وكانت البصرة قد شهدت عدة حوادث اغتيال لناشطين مدنيين، حيث تعرض الناشطين لوديا ريمون، وعباس […]

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