“القاتل معروف”: مواقع التواصل تنفجر بعد مقتل “ناشطة بصرية بارزة” وصديقتها… اشخاص يكشفون اسرار ماقبل الجريمة!

2020/08/19 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قتلت الناشطة والدكتورة رهام يعقوب وصديقتها، اليوم الاربعاء، بهجوم مسلح استهدف عجلة تقلهما مع صديقتنا اثنين وسط البصرة .🟡 اغتيال الدكتورة والناشطة رهام يعقوب وصديقتها في البصرة 🔴 الجماعات المسلحة تغتال المتظاهرين دون اي رادع ولا قدرة على القاء القبض على احد منهم 🟡 لماذا لم تستطع القوات الامنية القاء […]

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