القانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد فيه ثغرات ونستبعد نزاهته

2020/08/19 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة ، الاربعاء، بان قانون الانتخابات الجديد فيه الكثيرة من الثغرات.وقال همزة في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الشعب العراقي محبط من الانتخابات خاصة وان ممثليه اقروا الكثير من القوانين وضعت على الرفوف ولم تجد طريقها للتطبيق الفعلي مبينا ان نسبة المشاركة بها محدودة جدا في كل […]

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