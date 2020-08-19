2020/08/19 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش..وفي ملفنا الأول.. تستمر السلطات السعودية باعتقال ممثل حركة حماس في المملكة...

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