2020/08/19 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن اعادة افتتاح ساحة عباس بن فرناس امام حركة المسافرين من والى مطار بغداد الدولي بعد اغلاقها بسبب جائحة كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير النقل ناصر حسين الشبلي، وضمن الخطط الخاصة بتعزيز حجم خدمات النقل، اعادت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود،اليوم الاربعاء، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعيد افتتاح ساحة عباس بن فرناس امام حركة المسافرين من والى مطار بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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