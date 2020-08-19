التربية تعلن تأجيل إمتحانات الخارجي يوم غد الخميس

2020/08/19 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد قررت وزارة التربية، الاربعاء، تأجيل امتحانات الخارجي يوم غد الخميس الى يوم السبت المقبل احتفاء بالعام الهجري الجديد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت اين نيوز ، انه "وابتهاجاً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ولمصادفة يوم غد الخميس عطلة رسمية ، تقرر تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة الخارجي إلى يوم السبت القادم " .وأضافت ان "الجدول سيمتد الى اليوم الذي يليه في الجدول، اي ان امتحان الخميس سينتقل إلى يوم السبت"، متمنية لـ"أبناء شعبنا العزيز دوام الصحة والعافية ."

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