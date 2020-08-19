الدفاع تعلن إحباط عملية لإستهداف القوات الأمنية في تلعفر

2020/08/19 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات أين :نينوى} أحبطت قوات الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 عملية إرهابية لإستهداف القوات الأمنية في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة {أين نيوز} نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، تحبط عملية استهداف لقواتنا الامنية في قضاء تلعفر.وأضافت،" حيث تمكنت من الاستدلال على موقع للعبوات الناسفة في احدى الطرق التي تسلكها القوات الامنية".

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