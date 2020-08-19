2020/08/19 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. أول ظهور وتعليق لرشيد فليح بعد إقالته من قيادة شرطة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أول ظهور وتعليق لرشيد فليح بعد إقالته من قيادة شرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أول ظهور وتعليق لرشيد فليح بعد إقالته من قيادة شرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).