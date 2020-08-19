2020/08/19 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | جورجيفا: نشيد بخطوات الكاظمي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي على الرغم مما يواجهه من تحديات عديدة في مقدمتها جائحة كورونا

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