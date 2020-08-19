المنافذ الحدودية تضبط غش تجاري في منفذ زرباطية

2020/08/19 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط غش تجاري بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها في منفذ زرباطية الحدودي ، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة (دبة بلاستك موسومة صنع في العراق) بحمولة إجمالية (3طن و 660كغم) تم ضبطها خارج الحرم الكمركي …

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