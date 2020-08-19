الرياضة النيابية: محافظات تجاهلت ملف اراضي الرواد

2020/08/19 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، عباس عليوي، ان عدد من المحافظات تجاهلت ملف اراضي الرياضيين الرواد.وذكر بيان عن مكتب رئيس اللجنة عباس عليوي تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الاخير “استقبل، اياد شلال رئيس رابطة الرواد الرياضيين”.واضاف ان “اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة في مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة من بينها المشاكل […]

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