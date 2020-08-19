2020/08/19 | 21:39 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، عباس عليوي، ان عدد من المحافظات تجاهلت ملف اراضي الرياضيين الرواد.
وذكر بيان عن مكتب رئيس اللجنة عباس عليوي تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الاخير “استقبل، اياد شلال رئيس رابطة الرواد الرياضيين”.
واضاف ان “اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة في مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة من بينها المشاكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة النيابية: محافظات تجاهلت ملف اراضي الرواد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان عن مكتب رئيس اللجنة عباس عليوي تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الاخير “استقبل، اياد شلال رئيس رابطة الرواد الرياضيين”.
واضاف ان “اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة في مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة من بينها المشاكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة النيابية: محافظات تجاهلت ملف اراضي الرواد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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