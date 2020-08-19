2020/08/19 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعيد افتتاح ساحة عباس بن فرناس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 21:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعيد افتتاح ساحة عباس بن فرناس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعيد افتتاح ساحة عباس بن فرناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).