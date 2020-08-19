السيستاني يعلن موعد العام الهجري الجديد.. ومجلس الوزراء يعطل الدوام

2020/08/19 | 21:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الأربعاء، أن يوم الخميس 20 آب/أغسطس، هوم متمم لشهر ذي الحجة، فيما اعتبره الوقف السني أول أيام العام الهجري الجديد.

وذكر مكتب المرجع الأعلى في بيان، 19 آب/أغسطس، أن "يوم غدٍ الخميس هو المُتمم لشهر ذي الحجة الحرام، وأن يوم الجمعة الموافق (21 آب 2020) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام 1442 للهجرة".

فيما قال الوقف السني في بيان، "نظرًا لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الخميس الموافق 20 آب 2020 هو غرة شهر محرم الحرام للعام 1442".

بدورها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس 20 آب/أغسطس، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد الموافق الأول من شهر محرم للعام 1442 للهجرة.

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