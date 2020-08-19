2020/08/19 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن نادي كربلاء الرياضي، مساء الاربعاء، تسمية الكابتن فؤاد جواد مدرب جديد لقيادة فريق كرة القدم في الموسم المقبل .وقال المنسق الإعلامي للنادي مسلم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهيئة الادارية لنادي كربلاء، سمت الكادر التدريبي لفريقها الكروي والذي يتألف من الكابتن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. فؤاد جواد مدربا للعميد الكربلائي بكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. فؤاد جواد مدربا للعميد الكربلائي بكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).