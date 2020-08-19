الكاظمي يغرد بشأن عمليات الاغتيال الاخيرة في البصرة

2020/08/19 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تغريدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.



التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.

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