مكتب السيستاني..يعلن الجمعة هو اول ايام محرم الحرام

2020/08/19 | 21:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، ان يوم غد هو متمم لشهر ذي الحجة وان بعد غد، هو أول أيام شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1442.

وذكر بيان لمكتب المرجع الأعلى أن يوم غدٍ الخميس هو المُتمم لشهر ذي الحجة الحرام، ويوم الجمعة هو غُرة شهر المحرم...

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