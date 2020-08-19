بيان بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة إلى الأمام - النهج الديمقراطي

2020/08/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةفي يوم 30 غشت 2020 تكون قد مرت خمسون سنة على تأسيس منظمة الى الامام وهي المنظمة الماركسية اللينينية التي شكلت الى جانب منظمة 23 مارس ومنظمة لنخدم الشعب الحركة الماركسية اللينينية المغربية باعتبارها قفزة نوعية ثورية في التنظيم السياسي بمغرب الاستقلال الشكلي.اعتبرت منظمة الى الامام مهمة بناء حزب البروليتاريا المغربي مهمة مركزية تتطلب العزم والاستعداد الكبير للتضحية وان هذا ......





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