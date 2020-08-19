رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات مبكرة

2020/08/19 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.

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